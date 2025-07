Fuorigrotta come una pista: scooter travolge passante, caos all’esterno del McDonald’s

Ieri sera, intorno alle 22:00, un incidente stradale ha turbato la tranquillità di via Giulio Cesare, vicino al McDonald’s di Fuorigrotta.

Un giovane è stato investito — secondo le prime segnalazioni, proprio da uno dei tanti scooter che affollano quell’area — e rimasto ferito dopo essere stato travolto dagli stessi mezzi che solcano a gran velocità le strade serali del quartiere.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine, mentre testimoni raccontano di uno scenario di confusione. C’è chi denuncia un problema cronico: «Questo è il McDonald’s di Fuorigrotta. Adesso c’è un ferito a terra per i motorini che corrono a tutta velocità. Lo denunciamo da anni. Non se ne può più», segnalano abitanti e clienti del locale.

Il sinistro ripropone l’interrogativo della sicurezza stradale nelle aree più frequentate dai giovani: la dinamica, ancora in fase di ricostruzione, punta il dito sull’alta velocità come fattore principale dell’incidente.

Al momento non risultano indagati, ma un’inchiesta è già in corso per chiarire responsabilità e modalità operative.

Altri episodi recenti nel quartiere confermano una tendenza preoccupante: solo lo scorso weekend c’è stato un altro grave incidente, con conseguenze fatali, in via Terracina, sempre a Fuorigrotta — un campanello d’allarme che riafferma l’urgenza di misure concrete su prevenzione e controllo.