“Vendite inferiori alle aspettative”: niente concerto a Napoli per Mary J. Blige e John Legend

Ora è ufficiale: il concerto di Mary J. Blige e John Legend previsto per sabato 6 luglio in Piazza del Plebiscito a Napoli è stato annullato.

A confermarlo è un comunicato diffuso dagli organizzatori, che motivano la cancellazione con “vendite inferiori alle aspettative”.

L’evento rientrava nel format americano The 4Ever Show – Official July 4th Celebration, ideato dall’agenzia creativa Dream Loud con l’obiettivo di promuovere valori di libertà e uguaglianza attraverso la musica e l’intrattenimento.

“Con grande rammarico – si legge nella nota – Dream Loud comunica l’annullamento del concerto. Nonostante i contratti firmati, la collaborazione con le istituzioni locali e i numerosi sforzi organizzativi, le vendite non hanno raggiunto un livello tale da garantire la sostenibilità dell’evento, così come era stato concepito.”

Una decisione difficile, aggiungono gli organizzatori, presa con senso di responsabilità verso pubblico e artisti. Chi ha già acquistato i biglietti potrà chiederne il rimborso tramite i circuiti autorizzati VivaTicket e TicketOne, seguendo le istruzioni disponibili sui rispettivi siti.

L’incertezza ora riguarda anche la seconda data napoletana di The 4Ever Show, in programma per martedì 8 luglio e dedicata a 50 Cent.

Il rapper, che domenica 6 luglio compie 50 anni, dovrebbe celebrare il traguardo proprio sul palco partenopeo, ma al momento non si intravedono segni di allestimento in piazza. Sebbene le vendite per il suo live stiano andando bene, i costi di produzione – pensati per essere suddivisi su due serate – potrebbero ora risultare insostenibili. Una decisione definitiva è attesa nelle prossime ore.