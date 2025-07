Piazza Santa Croce “esplode” di cultura e buona musica: successo per il weekend musicale cittadino

“Magia di Note” a Torre del Greco porta in piazza Santa Croce più di 600 persone a serata: un fine settimana all’insegna della buona musica tra l’omaggio ad Ennio Morricone ed il concerto estivo dell’associazione Jubilate Deo.

Magia di note, weekend musicale aperto al grido di “Pace”

Due serate dense di emozione, musica e partecipazione: è questo il bilancio del weekend di “Magia di note”, la rassegna musicale andata in scena sabato 6 e domenica 7 luglio a Torre del Greco, nella suggestiva cornice di piazza Santa Croce. Un successo non solo artistico ma anche umano e civile, capace di unire bellezza, riflessione e identità.

In apertura dello spettacolo di sabato, il sindaco Luigi Mennella ha chiesto dal palco un minuto di silenzio in memoria di Diego Olimpiade, l’uomo morto nell’esplosione del suo monolocale pochi giorni fa.

Un momento toccante, seguito da un appello che ha trasformato la piazza in un unico, potente coro: alla parola “Pace”, lanciata dal palco, il pubblico ha risposto all’unisono, gridando con forza per Gaza, per l’Ucraina, per ogni luogo ferito dalla guerra.

Le orchestre che hanno incantato Torre

Poi la musica ha preso il sopravvento, in un abbraccio collettivo che ha scaldato il cuore dei presenti. Sabato, l’orchestra del Teatro Goldoni di Livorno ha incantato il pubblico con “Sillabe… di Ennio Morricone”, un viaggio emozionante tra le più celebri colonne sonore del maestro italiano.

Domenica è stata invece la volta del “Concerto d’estate” dell’associazione Jubilate Deo: ottanta musicisti diretti dal maestro Giuseppe Polese hanno spaziato tra lirica, sinfonica e canzone napoletana, regalando un altro pienone e applausi a scena aperta.

“Sono state due serate straordinarie”, ha commentato il sindaco Mennella, “che ci spingono a continuare sulla strada della promozione culturale, valorizzando luoghi simbolici come piazza Santa Croce e offrendo occasioni di crescita e bellezza per tutti”. Due notti d’estate che Torre del Greco difficilmente dimenticherà. Perché la cultura, quando è vera, sa unire.