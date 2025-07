Napoli, pirata investe coppia di anziani in via Salvator Rosa e scappa: sono in gravi condizioni

Momenti di grande tensione ieri a Napoli, in via Salvator Rosa, dove una coppia di anziani è stata investita da uno scooter pirata mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, in un punto particolarmente trafficato dell’arteria cittadina.

L’impatto è stato violentissimo: la donna ha riportato fratture multiple, mentre l’uomo ha battuto la testa, perdendo conoscenza a causa di un trauma cranico. Entrambi sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale in codice rosso. Le loro condizioni sono considerate serie, ma stabili.

Il conducente dello scooter, dopo l’investimento, non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito, facendo perdere le proprie tracce.

Ora è ricercato dalla Polizia Municipale, che ha avviato le indagini per identificare il responsabile, anche attraverso l’eventuale acquisizione di immagini da telecamere di sorveglianza della zona.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sulla scarsa sicurezza stradale in via Salvator Rosa, una delle strade più trafficate della città, dove il flusso di veicoli è continuo in entrambe le direzioni. Residenti e passanti chiedono maggiori controlli e interventi urgenti per prevenire nuovi incidenti.