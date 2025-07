Giornata difficile ieri per le forze dell’ordine, impegnate a gestire due gravi incidenti sull’autostrada del Sole, nel tratto in provincia di Caserta. Uno dei due sinistri, avvenuto nel pomeriggio, ha avuto un tragico epilogo.

L’incidente mortale si è verificato intorno alle 16 sulla carreggiata Sud, nei pressi dei caselli di Santa Maria Capua Vetere. A perdere la vita è stato Antonio De Stefano, 39 anni, residente a Ceppaloni e dipendente di una ditta per la raccolta dei rifiuti. Lascia 5 figli.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe sceso dal camion che stava conducendo, probabilmente a causa di un’avaria, e si trovava sulla corsia di emergenza quando è stato investito da un tir in transito. L’impatto è stato fatale.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, la Polizia Stradale e i tecnici di Autostrade per l’Italia. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.