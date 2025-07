Esce con la bici ma si schianta contro uno scooter, dramma nel Napoletano: 13enne intubato

Un grave incidente si è verificato questa notte a Casoria, nel Napoletano, ai danni di un ragazzino di soli 13 anni che è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Santobono di Napoli.

Incidente a Casoria: bambino di 13 anni al Santobono

Stando a quanto emerso, il 13enne stava guidando la sua bici elettrica quando improvvisamente, per cause ancora da accertare, si sarebbe scontrato con un uomo alla guida di uno scooter. Lo schianto si sarebbe verificato in via dell’Indipendenza.

L’uomo è stato soccorso all’ospedale di Acerra per una frattura del setto nasale ed è stato dimesso con 15 giorni di prognosi. Il ragazzino, invece, è stato trasferito in codice rosso presso il polo pediatrico partenopeo dove è ricoverato in prognosi riservata.

Secondo quanto reso noto da Il Mattino, il 13enne sarebbe intubato. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri delle compagnie Vomero e Casoria per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda e le eventuali responsabilità.