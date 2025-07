Prende un taxi e scompare nel nulla, ansia a Napoli per Leonardo: il 30enne è scomparso

Ha fatto perdere le sue tracce Leonardo Grimaldi, un ragazzo di 30 anni, residente a Soccavo, che risulta scomparso da Napoli. A lanciare l’allarme è stata la pagina Comitato Orgoglio Vasto che ha accolto l’appello dei familiari del giovane.

Leonardo è scomparso da Napoli: ha 30 anni

Il 30enne sarebbe stato avvistato per l’ultima volta in Piazza Garibaldi, nei pressi della stazione. Per raggiungere il posto avrebbe preso un taxi alle prime ore dell’alba e da quel momento in poi nessuno ha più avuto notizie su di lui.

“È scomparso questo ragazzo Leonardo Grimaldi di anni 30 residente a Soccavo. L’ultima volta è stato accompagnato da un taxi alle 5 del mattino nella stazione di piazza Garibaldi“ – si legge nell’appello diffuso sui social dalla pagina Comitato Orgoglio Vasto.

Al momento non vi sono aggiornamenti né sulla posizione né sulle condizioni del giovane. Essendosi fermato nelle vicinanze della stazione centrale di Napoli, tuttavia, non è escluso che possa essere salito a bordo di un treno lasciando la città.

“Il ragazzo indossa una maglia arancione e dei pantaloncini neri con se aveva una borsa da palestra. Leonardo è in uno stato di confusione, se lo vedete oltre ad avvisare le forze dell’ordine chiamate la sorella Immacolata Grimaldi (Tel. 3319942018). Se potete condividete, speriamo in un lieto fine”.