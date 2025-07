Incredulità nel Casertano, in un caseificio spunta Mel Gibson: era a caccia di mozzarella | VIDEO

Incredulità e stupore tra dipendenti e clienti del caseificio Sagliocco, quando nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 10 luglio 2025 è apparso, del tutto inaspettato, l’attore e regista statunitense Mel Gibson.

L’artista hollywoodiano si trova in Italia per le riprese del suo nuovo film, un seguito del celebre “La Passione di Cristo”, progetto che lo vede nuovamente coinvolto sia come regista che come protagonista.

La visita al noto caseificio casertano, apprezzato per la produzione di mozzarella di bufala e altri prodotti tipici, ha attirato immediatamente l’attenzione dei presenti, che non hanno perso l’occasione per scattare foto e chiedere autografi.

Non è chiaro se si sia trattato di una tappa casuale o di una visita programmata, ma la presenza di Mel Gibson ha regalato un momento memorabile alla comunità locale. Tra sorrisi, strette di mano e qualche battuta in italiano, l’attore si è mostrato cordiale e incuriosito dalle specialità del territorio.