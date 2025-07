Tornano caldo e afa, arriva l’Anticiclone Africano a Napoli e in Campania: da quando

Dopo giornate fresche, e caratterizzate da temporali anche intensi, stando alle previsioni meteo, nei prossimi giorni è previsto il ritorno dell’anticiclone africano che regalerà nuovamente sole e caldo anche a Napoli e in Campania.

Meteo: torna l’anticiclone africano a Napoli e in Campania

Da alcuni giorni le temperature sono scese anche ben al di sotto delle medie stagionali da Nord a Sud, ripristinando un clima mite, e a tratti anche fresco, dopo la forte ondata di calore registrata nelle settimane precedenti.

Una fase che ben presto sarà spazzata via dal ritorno dell’anticiclone africano che già a ridosso del weekend farà sentire i suoi effetti, portando nuovamente ad un rialzo delle temperature. Stando alle stime de Il Meteo, tuttavia, non si tratterà di un’ondata di caldo estrema come quella registrata verso la fine di giugno: i valori termici, seppur molto elevati, rientreranno nella media prevista nel periodo estivo.

Dunque, il caldo e l’afa ritorneranno ma non in forma eccessiva, senza causare particolari disagi fisici alla popolazione. La situazione potrebbe poi peggiorare tra l’ultima settimana di luglio e la prima di agosto. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che potrebbero confermare o smentire la proiezione attuale.