Incanto ed energia per Raf: il suo amore “Infinito” al Coral Sound di Torre del Greco

Entusiasmo alle stelle per il concerto di Raf che si è tenuto ieri sera, 11 luglio, a Torre del Greco: l’artista pugliese è il primo dei big ad esibirsi per il Coral Sound, l’iniziativa benefica che quest’anno fa tappa nella città del corallo.

Il concerto di Raf accende il Coral Sound

Un’ora e mezza di concerto sotto le stelle per uno scopo benefico: cuore ed energia, poesia ed impegno. D’altra parte, nella città di San Vincenzo Romano non ci sarebbe una via migliore per “fare bene il bene”.

Entra così nel vivo il Coral Sound, iniziativa a scopo benefico dell’associazione L’Emanuele APS che da anni aiuta i bambini in difficoltà attraverso importanti eventi musicali.

Uno spettacolo di suoni, energia e luci sul palco di viale del Commercio grazie agli indimenticabili successi di Raf, cantati a squarciagola dalle migliaia di persone presenti.

Self control compie 40 anni

Da “Ti pretendo” a “Il battito animale”, da “Infinito” a “Self control”, il brano in lingua inglese con il quale Raffaele Riefoli – vero nome di Raf – esplose nel 1985 e che dà il nome al tour di quest’anno che celebra proprio i 40 anni da quello straordinario successo.

Torce accese, telefonini in aria per immortalare ogni momento e tanta voglia di ballare: questo è stato il concerto che ha attirato in città molte persone dei comuni vicini. Lo dimostra l’urlo scattato alla domanda di Imma Pirone, la popolare attrice e presentatrice dell’evento.

“Gente di mare” è un “manifesto” dei popoli del Golfo

In una scaletta ricchissima di successi, il brano che forse ha fatto emozionare di più i presenti è stato “Gente di mare”: un titolo iconico che per molti cittadini dell’intera fascia vesuviana è una poesia identitaria.

La canzone, scritta da Raf ed Umberto Tozzi con Giancarlo Bigazzi, che racchiude il contrasto tra la “gente di pianura” (Tozzi è torinese) e quelli che vivono con “il sale nei capelli”: Raf è pugliese e, racconta dal palco, di essere nato “a 200 metri dal mare”.

“La musica, le sue emozioni, tutto quello che ci sta intorno: non c’è una maniera migliore per aiutare una buona causa”, dichiara il cantautore durante il concerto.

Martedì 15 si prosegue con Nek

Ad aprire il concerto di Raf è stato il giovanissimo Simone Grande: classe 2012 ma già una voce da big, conosciuto dal grande pubblico per il suo successo a The Voice Kids.

Martedì 15 le emozioni raddoppiano: sul palco del Coral Sound è atteso Nek, per un’altra serata di grande musica. I biglietti sono ancora disponibili secondo le modalità indicate sui canali social di Coral Sound.