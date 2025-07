Ventimiglia, proseguono le ricerche del bimbo scomparso: sequestrata l’auto di un testimone

Sono momenti di grande apprensione a Ventimiglia, dove da venerdì sera si sono perse le tracce di Allen Bernard Ganao, un bambino di cinque anni affetto da un disturbo cognitivo. Il piccolo, in vacanza con la famiglia presso il campeggio “Por La Mar” nella frazione di Latte, si è allontanato mentre il padre era intento a montare la tenda.

Allen indossava una maglietta bianca e pantaloncini verdi. L’ultima immagine di lui è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza nei pressi del campeggio: il bambino appare sereno, mentre si allontana da solo lungo una stradina e scompare dietro un muretto coperto da oleandri. Da quel momento, nessuna traccia.

Una testimonianza sotto la lente

Un uomo, che sostiene di aver visto il bambino nella serata di venerdì, è stato ascoltato dai carabinieri. Secondo il suo racconto, avrebbe notato Allen vicino alla sua proprietà e lo avrebbe poi accompagnato fino a un bivio, dove il piccolo avrebbe continuato da solo. L’uomo ha riferito anche di un possibile spostamento in auto, circostanza che ha portato al sequestro del suo veicolo per accertamenti. Dopo aver chiarito la propria posizione, è stato lasciato tornare a casa.

Tuttavia, i cani molecolari impiegati nelle ricerche hanno puntato con insistenza proprio l’abitazione dell’uomo, ignorando la strada indicata nella sua versione dei fatti. Per questo motivo, i militari hanno disposto una perquisizione della casa e della piscina annessa, che è stata ispezionata dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Nessun risultato.

Un territorio difficile e una speranza nella voce della mamma

Le ricerche, estese a tutta l’area collinare di Latte, si concentrano ora su una zona particolarmente impervia e difficile da controllare. Squadre dei carabinieri, vigili del fuoco, Protezione civile e numerosi volontari continuano senza sosta le operazioni, affiancati da droni dotati di termocamere e sistemi a pilotaggio remoto.

Poiché Allen è affetto da autismo, si teme che non risponda alle chiamate. Per questo motivo, un’automobile attrezzata con altoparlanti sta girando la zona diffondendo la voce registrata della madre, che lo chiama per nome, insieme alle sue canzoni preferite, nella speranza che possa riconoscerle e farsi notare.

Un avvistamento mai seguito

L’ultimo avvistamento certo risale alle ore 19:30 di venerdì, quando un passante ha aiutato il bambino ad attraversare la strada poco distante dal campeggio, credendo stesse raggiungendo i genitori. Nessuno, da allora, lo ha più visto.

La magistratura ha aperto un fascicolo sulla scomparsa, ma al momento non ci sono indizi concreti che facciano pensare a un rapimento.

Chi è Allen

Allen Bernard Ganao ha cinque anni, è nato a Torino e ha origini straniere. Si trovava in vacanza con la famiglia, ospite del campeggio “Por La Mar”, a pochi chilometri dal confine con la Francia. Non aveva con sé alcun dispositivo elettronico che potesse aiutare a localizzarlo.

Le ricerche continuano senza sosta, con la speranza che il piccolo possa essere ritrovato sano e salvo.