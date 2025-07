Grave incidente al Fiordo di Furore: turista americana in codice rosso dopo un tuffo

Un tuffo spettacolare si è trasformato in tragedia nel tardo pomeriggio di ieri al Fiordo di Furore, una delle perle naturali della Costiera Amalfitana. Una donna americana di 45 anni ha riportato un grave trauma spinale dopo essersi lanciata da un’altezza considerevole nelle acque sottostanti.

Immediati i soccorsi: la malcapitata è stata raggiunta dal personale dell’idroambulanza della Croce Rossa, che, dopo averla immobilizzata su una barella spinale, l’ha trasportata con urgenza alla Darsena di Amalfi. Qui ad attenderla c’era un’ambulanza del 118 che l’ha condotta al presidio ospedaliero “Costa d’Amalfi”.

Gli accertamenti diagnostici, tra cui una TAC, hanno evidenziato un serio trauma alla colonna vertebrale, rendendo necessario il trasferimento in codice rosso presso l’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. In serata, la turista è stata trasportata in eliambulanza dal campo sportivo di Scala al nosocomio salernitano, dove è attualmente ricoverata nel reparto di neurochirurgia.

Le sue condizioni sono gravi, e la prognosi resta riservata.