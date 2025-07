Un gesto di follia dettato, con ogni probabilità, dalla gelosia. È quanto sarebbe accaduto ad Arzano, in via Roma, dove un 28enne ha accoltellato un giovane di 19 anni, con cui avrebbe avuto motivi di contrasto legati a una questione passionale.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore avrebbe incrociato la vittima per strada, si sarebbe avvicinato per scambiare alcune parole, poi avrebbe estratto un coltello e colpito il ragazzo al fianco.

Il 19enne è stato soccorso d’urgenza e trasportato in codice rosso all’ospedale di Frattamaggiore. Le sue condizioni sono serie ma non risulterebbe in pericolo di vita.

I carabinieri della stazione di Arzano hanno subito avviato le indagini, acquisendo immagini di videosorveglianza e raccogliendo le testimonianze di chi ha assistito alla scena. Le prove raccolte hanno permesso di identificare rapidamente il presunto aggressore.

Il 28enne si è poi presentato spontaneamente in caserma, ammettendo le proprie responsabilità. È stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e trasferito in carcere, in attesa di ulteriori provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria.