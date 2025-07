Intrappolati tra le onde: dramma sfiorato per tre ragazzi in kayak a Capo Miseno

Paura nel pomeriggio di domenica 20 luglio al largo di Capo Miseno, dove tre ragazzi a bordo di kayak sono stati tratti in salvo dalla Guardia Costiera dopo essere stati sorpresi da condizioni meteo avverse.

I tre, usciti per un’escursione in mare con condizioni apparentemente tranquille, si sono trovati improvvisamente in difficoltà a causa dell’innalzarsi delle onde e del forte vento. Impossibilitati a rientrare verso la costa, sono stati spinti sempre più al largo.

Fortunatamente, un diportista di passaggio ha notato la scena e ha lanciato l’allarme, intercettando una motovedetta della Guardia Costiera di Pozzuoli nei pressi della zona. L’intervento è stato tempestivo: i militari della Capitaneria di Porto hanno individuato i tre ragazzi e li hanno riportati in sicurezza, trainandoli con i loro kayak fino al porto di Miseno.

Per i giovani solo un grande spavento, ma nessuna conseguenza fisica.