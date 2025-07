Ischia, sterza per evitare un anziano pedone: muore motociclista. Mariano aveva 30 anni

Dolore, rabbia e sgomento. Ischia si trova nuovamente a piangere l’ennesima vittima della strada in un contesto che, negli ultimi 25 anni, ha assunto i tratti drammatici di una vera e propria emergenza: oltre due morti all’anno, in media, in quello che molti ormai definiscono una “mattanza”.

L’ultima tragedia si è consumata sabato scorso al Vatoliere, frazione del comune di Barano d’Ischia. Mariano Feliciello, giovane motociclista 30enne, ha perso la vita in seguito a un grave incidente. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della moto dopo una brusca sterzata per evitare un anziano che stava attraversando la strada.

Nonostante un primo intervento chirurgico all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno e il successivo trasferimento all’Ospedale del Mare di Napoli, il giovane è deceduto a causa di gravi complicazioni polmonari.

Il dolore per la sua scomparsa ha attraversato tutta l’isola, con numerosi messaggi di cordoglio giunti alla famiglia. Ma ora cresce anche l’indignazione. Sempre più voci, tra cittadini e istituzioni, chiedono l’istituzione di un tavolo tecnico permanente tra le sei amministrazioni comunali isolane. L’obiettivo: affrontare in modo concreto e coordinato il problema della sicurezza stradale, che rappresenta ormai una vera e propria emergenza sociale per Ischia.