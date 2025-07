VIDEO/ Via Marina fuori controllo, si picchiano con le mazze al semaforo: è allarme sicurezza

Ancora un episodio di violenza scuote la zona tra via Marina e via Amerigo Vespucci, aree già tristemente note per il degrado e la criminalità diffusa.

La segnalazione è arrivata da alcuni cittadini, che hanno assistito a una violenta rissa scoppiata in strada tra tre uomini di origine straniera.

I protagonisti, secondo le testimonianze, si sarebbero affrontati con mazze da colpi in pieno centro, sotto gli occhi attoniti di automobilisti e passanti. Visibilmente alterati – forse a causa dell’abuso di alcol o stupefacenti – i tre hanno seminato il panico nella zona, senza che nessuno riuscisse a intervenire in tempo utile.

I testimoni, spaventati anche per la presenza di donne a bordo della loro vettura, hanno scelto di non intervenire direttamente, limitandosi a filmare la scena e a inviare la documentazione all’onorevole Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra.

“Scene da far west nel cuore della città”, ha commentato Borrelli. “In alcune aree di Napoli l’illegalità è ormai quotidiana.

È inaccettabile che cittadini onesti debbano vivere con la paura di essere coinvolti in episodi di violenza mentre semplicemente attraversano la città. Servono presidi fissi delle forze dell’ordine, controlli serrati e tolleranza zero verso chi trasforma le strade in ring.”

Il deputato ha poi lanciato un duro attacco al governo: “Napoli non può restare ostaggio della violenza. La legalità deve tornare a essere la norma, non un’eccezione. Ma finché non si rafforzeranno i controlli e la presenza di uomini delle forze dell’ordine, questo obiettivo resterà irraggiungibile. È chiaro a tutti. A tutti, tranne al Ministro.”