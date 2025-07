Incidente Caivano, identificata la vittima: è Aniello Savarese, 45enne di Maddaloni

È stato identificato l’uomo deceduto nel tragico incidente avvenuto poche ore fa lungo la ex strada Statale Sannitica 87, nei pressi della zona industriale di Caivano. Si tratta di Aniello Savarese, 45 anni, originario di Maddaloni. L’uomo era alla guida di una moto Aprilia Pegaso, diretta verso Caivano, quando si è scontrato violentemente con una Citroën C3.

L’impatto, avvenuto proprio all’altezza dell’ingresso dell’area ASI di Caivano, è stato fatale per il motociclista, che sarebbe deceduto sul colpo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile. L’automobilista alla guida della C3, pur coinvolto nel violento impatto che ha semidistrutto il veicolo, non ha riportato gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia locale, guidati dal capitano Antonio Maria Cavallo, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro. Non si esclude, al momento, il coinvolgimento di un terzo veicolo. L’incidente ha provocato pesanti disagi al traffico, andato in tilt in entrambe le direzioni, verso Caserta e Napoli.