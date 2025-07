Gravissimo incidente stradale questa mattina lungo la Fondovalle Vitulanese, nei pressi del bivio per Castelpoto. Due auto – un’Audi A4 e una Lancia Y – si sono scontrate frontalmente in un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ai conducenti: Giuseppe Caporaso, 53 anni, e Mario Orlacchio, 37 anni, entrambi residenti a Campoli Monte Taburno.

Caporaso era un commercialista molto conosciuto, mentre Orlacchio gestiva un’attività di tabaccheria insieme al padre Domenico. Entrambi erano figure ben volute all’interno della comunità, ora sotto shock per la tragedia.

Ai primi soccorritori si è presentata una scena drammatica: le auto accartocciate e i corpi ormai senza vita. Orlacchio è deceduto sul colpo, mentre Caporaso è spirato pochi istanti dopo. I carabinieri della Compagnia di Montesarchio stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente, resa particolarmente complessa dalla posizione dei veicoli dopo lo scontro.

Il luogo della tragedia si trova a poca distanza da un altro sinistro mortale avvenuto vent’anni fa, nel quale persero la vita due giovani di Vitulano.

Il sindaco di Campoli Monte Taburno, Nicola Grasso, è rientrato in paese per stare vicino alla comunità e ha annunciato l’intenzione di proclamare il lutto cittadino in memoria delle due vittime.