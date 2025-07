Dramma a Varcaturo: rissa nel camping dopo la partita di calcetto, accoltellato 15enne

Tragedia sfiorata nella serata di giovedì a Varcaturo, frazione costiera del comune di Giugliano in Campania, dove un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato all’addome al termine di una discussione nata dopo una partita di calcio. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per una perforazione al fegato. Al momento, le sue condizioni restano gravi e la prognosi è riservata.

L’episodio è avvenuto all’interno di un camping della zona, dove i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano sono intervenuti immediatamente dopo la segnalazione.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli investigatori, a scatenare il tutto sarebbe stata una lite tra giovanissimi ospiti della struttura. Durante il diverbio, un 18enne incensurato avrebbe tirato fuori un coltello a scatto nascosto in un borsello per difendere il fratello minore, venendo poi coinvolto in una colluttazione nel corso della quale ha ferito gravemente il 15enne.

Il giovane aggressore è rientrato a casa con la famiglia, ma nel corso della notte è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Attualmente si trova in carcere, in attesa di giudizio.