Assurdo sull’A3 Napoli Salerno: fotografati due scooter con targhe identiche

Due targhe perfettamente uguali fotografate sull’autostrada Napoli Salerno, a poca distanza dall’uscita di Torre Annunziata Scavi: l’immagine diffusa da Francesco Emilio Borrelli.

Targhe uguali in autostrada: la segnalazione

Come tutti sanno, il numero di targa è l’identificativo dei veicoli che circolano in strada ed in quanto tale deve essere univoco: quindi non possono esistere due mezzi con lo stesso numero.

Anzi, non “potrebbero”, come dimostra la foto scattata da un cittadino con uno spiccato spirito d’osservazione che, circolando sull’autostrada Napoli Salerno, ha catturato l’istante nel quale due ciclomotori viaggiano affiancati ed hanno lo stesso numero di targa. La foto è stata poi diffusa sui canali social dell’On. Francesco Emilio Borrelli.

Targhe false in autostrada, scatta la denuncia

Per motivi di privacy abbiamo scelto di occultare le lettere della targa, ma nell’immagine originale anche queste sono identiche.

Stando a quanto riportato dal deputato di AVS, il cittadino avrebbe notato i due scooter in direzione Napoli. La foto è stata scattata, come si evince dal cartello, nei pressi del casello di Torre Annunziata Scavi.

Sempre Borrelli riporta che l’attento fotografo avrebbe segnalato l’anomalia alla polizia stradale per le verifiche del caso.

Un atto illegale fomentato (anche) dal web

Ad un rapido controllo attraverso il portale dell’automobilista, però, si può dedurre una prima informazione. Il numero di targa “gemello” non risulta, infatti, associato ad alcun ciclomotore circolante. Un elemento che porterebbe a pensare che non si tratti di una clonazione ma di un vero e proprio falso.

Questo tipo di illeciti, purtroppo, sta diventando molto diffuso ed in rete circolano diversi filmati di soggetti che “spiegano” come manomettere l’identificativo del veicolo per rendere impossibile la lettura della targa dai sistemi automatizzati come autovelox e simili ed evitare multe. Si tratta ovviamente di un atto criminoso che, oltre a gravi conseguenze giudiziarie, va a totale discapito dei cittadini onesti.