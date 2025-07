Tragedia in Campania, un uomo è stato ritrovato morto in auto: aveva 43 anni

Tragedia a San Bartolomeo di Montoro, in provincia di Avellino, dove un uomo di 43 anni è stato ritrovato morto all’interno della sua auto.

Tragedia a Montoro: trovato morto in auto un uomo di 43 anni

Stando a quanto reso noto da Il Mattino, il corpo privo di vita dell’uomo è stato ritrovato all’interno di un’auto parcheggiata in un’area di sosta alla frazione San Bartolomeo di Montoro. Sarebbero stati alcuni passanti a notare il cadavere richiedendo poi l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 43enne, avvenuto per cause ancora da accertare. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, nemmeno quella di un malore che avrebbe potuto colpire la vittima improvvisamente.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri per dare il via alle consuete indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda. Intanto la notizia si è diffusa velocemente a Montoro, dove l’uomo era molto conosciuto.