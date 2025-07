Sorrento, turista americano multato per aver passeggiato a torso nudo in centro

Un turista statunitense è stato multato questa mattina a Sorrento per aver attraversato piazza Torquato Tasso a torso nudo. L’uomo è stato fermato da una pattuglia della polizia municipale, diretta dal colonnello Rosa Russo, durante un controllo sul rispetto delle norme per il decoro urbano.

Secondo quanto previsto da un’ordinanza comunale in vigore dal 2022, è vietato circolare a torso nudo o in costume da bagno su tutto il territorio cittadino, comprese strade e aree pubbliche. Il divieto è chiaramente indicato da appositi cartelli posizionati in vari punti della città.

La sanzione per chi viola il regolamento varia da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro.

L’amministrazione comunale, guidata dal commissario straordinario Rosalba Scialla, ha colto l’occasione per invitare i gestori di strutture ricettive e locali pubblici a informare turisti e clienti sulle regole in vigore, contribuendo così a preservare il decoro della città.