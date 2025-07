VIDEO/ Topo tra i piedi dei viaggiatori all’aeroporto di Capodichino: le immagini shock

Sta circolando rapidamente in rete un video che mostra un topo di dimensioni considerevoli aggirarsi tra le sedie dell’area attesa dell’aeroporto di Capodichino, passando tra i piedi delle persone in attesa. Le immagini, riprese con un telefono cellulare, hanno suscitato reazioni di allarme tra i passeggeri presenti.

Nel filmato, di breve durata e qualità non elevata, si vedono alcuni viaggiatori alzarsi di scatto e allontanarsi. Non si osservano interventi da parte del personale di sicurezza o di pulizia durante la registrazione.

Alcune testimonianze raccolte da addetti ai lavori confermano che la presenza di roditori nello scalo non sarebbe un episodio isolato. Una fonte ha riferito che, soprattutto in orario serale e con sale vuote, sarebbero già stati notati altri topi in passato.

Sulla vicenda è stata inviata una segnalazione ufficiale alle autorità aeroportuali da parte del deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha chiesto chiarimenti e accertamenti sull’autenticità del video e sull’eventuale adozione di misure di controllo e prevenzione.