VIDEO/ Incendio a due passi dalla Circumvesuviana: le fiamme lambiscono i binari

A causa di un incendio divampato in un’area adiacente alla sede ferroviaria, nei pressi della stazione di Moregine, e su indicazione dei Vigili del Fuoco, la circolazione ferroviaria lungo la linea Napoli-Sorrento è temporaneamente sospesa nel tratto compreso tra Torre Annunziata e Castellammare.

L’incendio si è sviluppato in una zona non di competenza EAV, ma prossima alla linea della Circumvesuviana.

Attualmente, i treni circolano regolarmente sulle tratte Napoli – Torre Annunziata e Castellammare – Sorrento.

Per garantire la mobilità degli utenti, è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus tra Torre Annunziata e Castellammare.