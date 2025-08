Lacrime nel Napoletano, Emilia è morta a 37 anni insieme al suo bambino: era incinta

Dolore a Castellammare di Stabia per la scomparsa di Emilia Cascone, una donna in dolce attesa, morta a soli 37 anni.

Castellammare, addio Emilia: incinta, morta a 37 anni

Una perdita che ha sconvolto l’intera comunità per il decesso della giovane cittadina. Al momento non sono state rese note le cause del decesso ma pare che la giovane si sia sottoposta a degli interventi per una malattia e le sue condizioni si siano aggravate improvvisamente fino a stroncarle la vita.

Emilia era incinta e tra pochi mesi avrebbe dato alla luce il suo bambino. I funerali si terranno questa mattina , alle ore 10:30, presso la Parrocchia Sant’Agostino. Intanto, in tanti hanno voluto ricordarla sui social con messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia.

“Un intero quartiere addolorato per la perdita della cara Emilia, una giovane futura mamma che lascia nel dolore l’intera comunità e non solo. Sentite condoglianze alla famiglia tutta” – si legge in uno dei post pubblicati su Facebook.

“Cara Emy, ti voglio ricordare così, sempre con il sorriso, la cosa che più ci accomunava. Quanti campi scuola abbiamo fatto ma questo è stato bellissimo e tu sei sempre stata un’amica, una sorella e a volte anche una mamma per tutti i ragazzi. Tu e tuo fratello eravate un punto di riferimento per tutti loro. Mi raccomando, sii l’angelo custode di ognuno di loro e riposa in pace insieme al tuo piccolo angelo“ – è il messaggio di un’amica.

“Non doveva andare così. Che la terra ti sia lieve a te e al tuo bambino. Riposate in pace dolce Emilia” – scrive un’altra conoscente.