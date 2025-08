A Torre del Greco, cuore pulsante dell’arte corallina, il Museo del Corallo dell’Istituto “Francesco Degni” rappresenta molto più di un’esposizione museale: è un’aula didattica viva e dinamica, luogo in cui tradizione e innovazione si incontrano grazie all’impegno quotidiano degli studenti del Liceo Artistico.

La nascita del Museo e della Scuola del Corallo

La storia del Museo e dell’Istituto “Francesco Degni” di Torre del Greco è strettamente legata alla cultura del corallo e cammeo, simboli dell’artigianato locale.

Nato alla fine del XIX secolo come Scuola Tecnica, si è poi trasformato in Scuola di avviamento professionale. Il suo Liceo Artistico, tra i più antichi d’Italia, ha sede nello storico ex convento dei Padri Carmelitani a Piazza Palomba, sopravvissuto alle eruzioni del Vesuvio del 1737 e 1794.

Nel 1874 nacque la “Scuola di Incisione sul Corallo e di Disegno Artistico Industriale”, con l’obiettivo di formare i giovani torresi. Nel 1886 il governo nominò direttore il giovane artista Enrico Taverna. Con entusiasmo e visione, il nuovo dirigente promosse la creazione di un museo legato alla scuola, inaugurato poi nel 1932.

Nel 2009/2010, il Liceo Artistico è stato ufficialmente aggregato all’Istituto “Francesco Degni”. Oggi il Museo è un luogo vivo, dove tradizione e creatività si incontrano nelle opere degli studenti, uniti dalla stessa passione: l’arte di lavorare coralli e cammei, patrimonio unico al mondo da custodire e tramandare.

Studenti protagonisti delle tradizioni

La Dirigente Benedetta Rostan racconta con orgoglio: “I ragazzi mettono in pratica le competenze e conoscenze acquisite durante il percorso scolastico, che intreccia discipline umanistiche, artistiche, tecniche e lo studio delle lingue straniere“.

Il museo è infatti strettamente collegato ai numerosi laboratori dell’istituto: incisione 3D, oreficeria, plastiche e disegno dal vero.

Ogni opera esposta nasce da un’idea progettuale, sviluppata e realizzata dagli studenti, attraversando le fasi della produzione artistica.

Come sottolinea la DS Rostan, “Il museo del corallo e l’Istituto Degni, con il suo Liceo Artistico, rappresentano uno scrigno di memoria e opportunità per la valorizzazione di un’arte antica, addirittura atavica, che raffigura l’identità della città del corallo”.

Il museo del Corallo è vivo nel cuore della città

Le attività del museo si aprono al territorio attraverso numerosi eventi: ad ottobre con la partecipazione alla “Notte dei Musei“, a maggio con l’iniziativa “I Tesori Nascosti della Campania“, fino agli appuntamenti straordinari del sabato, da marzo a giugno.

Particolarmente sentita è anche la presenza alla tradizionale Festa dei Quattro Altari, quando la scuola è diventata un punto di riferimento culturale e simbolico per l’intera città. “Accogliamo ogni anno circa 3.500 visitatori, tra cui numerosi gruppi provenienti dall’estero. Le visite sono condotte dagli stessi studenti, adeguatamente formati e capaci di guidare in italiano e in lingua straniera“, racconta con fierezza la dirigente.

Il Museo rappresenta un autentico presidio di memoria collettiva e identità territoriale: custodisce e valorizza l’antica arte della lavorazione del corallo e cammeo, attività che da secoli definiscono l’anima artigianale di Torre del Greco.

Ogni evento è un’occasione per consolidare il legame tra scuola, città e storia, permettendo a cittadini e visitatori di riscoprire le radici profonde di una tradizione unica al mondo.

Il quadrilatero educativo fa crescere talento, identità e futuro.

Le molteplici attività della scuola prendono vita anche grazie al patrocinio del Comune di Torre del Greco e alla preziosa collaborazione con Assocoral.

L’associazione, punto di riferimento per l’imprenditoria del settore, sostiene attivamente l’Istituto attraverso percorsi formativi e professionali, contribuendo a proiettare l’arte corallina su scala internazionale.

“Gli studenti del Degni hanno avuto l’opportunità di partecipare a eventi come la Giornata del Made in Italy a Copenaghen o il Gemgeneve a Ginevra – spiega con orgoglio la dirigente – dove hanno trionfato vincendo il primo premio per il miglior gioiello“.

Esperienze di grande valore che testimoniano la sinergia virtuosa tra scuola, imprenditoria locale ed il costante supporto delle famiglie, in un vero e proprio “quadrilatero educativo” che arricchisce la città.

“Coraggio, dedizione e ricordo”: l’augurio della Dirigente Rostan ai suoi studenti

L’Istituto Degni con il Museo del Corallo rappresentano un ambiente fertile per coltivare talento, passione e senso di appartenenza.

“Agli studenti – conclude la Preside Rostan – auguro di essere felici e conservare i preziosi ricordi conquistati durante gli anni scolastici. Raccomando in particolar modo di mettere a frutto gli strumenti culturali, umani e professionali che i docenti hanno saputo trasmettere con dedizione e passione”.

“Desidero che ricordino sempre il valore del sacrificio, perché se affrontato con coraggio e costanza, porta sempre la ricompensa sperata. Ogni traguardo è la testimonianza concreta di un percorso educativo che lascia il segno”.

Un messaggio che racchiude l’anima stessa del Museo del Corallo: un ponte vivo tra passato e futuro, arte e identità, scuola e mondo.