MotorSud apre a Vico Equense: in Penisola Sorrentina, l’autoricambi (e tanto altro) che non c’era

Un nuovo autoricambi in Penisola Sorrentina, ma non uno qualsiasi: tutta l’esperienza di MotorSud e del patron Antonello Tonzino arriva a Vico Equense con un punto vendita inaugurato il 20 luglio.

MotorSud, gli autoricambi più seguiti sui social sbarcano in Penisola Sorrentina

C’è una nuova insegna che parla il linguaggio dei motori a Vico Equense. Si chiama MotorSud e ha aperto ufficialmente le sue porte il 20 luglio, portando in penisola sorrentina un’esperienza consolidata nel mondo degli autoricambi, dei motori usati e garantiti, e del noleggio di veicoli.

Alla guida del progetto c’è Antonello Tonzino, imprenditore con alle spalle una lunga storia nel settore. Dopo aver costruito la solidità del marchio MotorSud tra ricambi, demolizioni e ecommerce, Tonzino ha deciso di fare il salto verso la Penisola, cogliendo un’esigenza reale del territorio: “A Vico mancava un punto di riferimento per l’autoricambio, chi aveva bisogno di un pezzo doveva spostarsi fino a Castellammare. Abbiamo colmato un vuoto e lo abbiamo fatto con un servizio completo”.

Il nuovo punto vendita offre ricambi nuovi e usati per carrozzeria e meccanica, accessori per auto e moto, noleggio di scooter, furgoni e autovetture, e un servizio clienti rapido ed efficiente, anche grazie alla rete logistica già attiva tra i tre poli MotorSud (Sarno, Torre del Greco e ora Vico Equense).

Un’apertura che non nasce dal nulla, ma da una storia costruita con costanza, passione e visione imprenditoriale. “Sono partito da ragazzino, nel 2014 ho aperto il primo negozio a Torre del Greco, ci siamo allargati nel tempo, fino ad arrivare alla demolizione di Sarno nel 2019. Ora era il momento giusto per espanderci ancora”, racconta Tonzino.

Con i motori usati e garantiti, nuova vita ai veicoli

Il vero fiore all’occhiello? I motori usati, selezionati, testati e garantiti: “Non conserviamo motori con più di 150mila chilometri. Preferiamo offrire pezzi affidabili e in ottimo stato. E se c’è un problema? Ci mettiamo la faccia”, racconta Tonzino. E non è solo un modo di dire: MotorSud ha fatto della presenza social un punto di forza.

Successo digitale, fiducia reale: i numeri dell’azienda

Con oltre 110mila follower su TikTok, l’azienda è la più seguita d’Italia nel settore autodemolizioni. Video semplici, diretti, veri. Mostrano i pezzi, spiegano, raccontano il lavoro quotidiano. Il contatto umano, anche a distanza, genera fiducia. “Da quando siamo su TikTok, le richieste sono triplicate. La gente vede che siamo reali, concreti. E si fida”.

Non a caso, MotorSud è anche un’eccellenza nell’ecommerce: tre store su eBay, una vetrina aggiornata su Subito.it e un sito dedicato (www.motorsudricambi.com) attraverso cui spedisce in tutta Italia. La logica è semplice: ampia disponibilità, risposte rapide, assistenza puntuale. Il magazzino centrale di Sarno conta oltre 1000 motori sempre pronti, ma i ricambi possono essere trasferiti su richiesta anche a Vico o altrove, in giornata.

La chiave del successo? “Ci mettiamo la faccia”

Le recensioni positive sono la naturale conseguenza: “Articolo perfetto come da descrizione”, “Introvabile altrove, trovato da MotorSud”, “Consegna rapida, venditore super affidabile” sono solo alcune delle testimonianze lasciate dagli utenti. Un patrimonio di reputazione costruito con serietà, attenzione al cliente e presenza costante. Tonzino spiega in due parole la chiave del successo e della fiducia: “I problemi possono accadere, sono normali, noi però ci mettiamo la faccia”.

Accanto alla vendita di ricambi, il punto vendita di Vico Equense si distingue anche per il servizio di noleggio a breve e medio termine, pensato per residenti, turisti e lavoratori della penisola sorrentina.

MotorSud è anche noleggio in Penisola Sorrentina

MotorSud mette a disposizione scooter agili per muoversi facilmente nel traffico costiero, furgoni per traslochi o esigenze lavorative, e autovetture comode e accessoriate, il tutto a prezzi competitivi e con formule flessibili.

Un’alternativa pratica per chi ha bisogno di un mezzo temporaneo senza rinunciare alla qualità: “Il noleggio nasce dall’ascolto del territorio: qui c’è tanta richiesta. Noi vogliamo offrire una risposta veloce, trasparente e comoda”, spiega Tonzino.

Anche in questo caso, prenotazioni e richieste possono avvenire direttamente in sede o online, con consegne rapide e massima assistenza.

Con lo sguardo rivolto al futuro, MotorSud guarda già oltre: nuovi punti vendita in Campania, espansione dei servizi e ulteriore potenziamento della comunicazione digitale. “Ci piace lavorare bene, farci conoscere e offrire una soluzione dove prima c’era solo distanza”. A Vico Equense, da oggi, il mondo dei motori ha trovato una nuova casa.

MotorSud, dove si trova e contatti

Il nuovo punto vendita MotorSud in Penisola Sorrentina si trova a Via S. Ciro 15, Vico Equense.

Tel. 081 19916900

Magazzino ricambi, accessori, olio auto e moto: Tel. 376 0016275

Noleggio: Tel. 376 0016268

Sede di Torre del Greco: Via Nazionale 644 – Tel. 348 9017467

Sede di Sarno: Via Ingegno 25 – Tel. 376 0281713

Sito Web: www.motorsudricambi.com

Facebook: MotorSud

Instagram: motorsud_sarno

Tiktok: motorsudsarno