Malore per Raffaele, fratello di uno dei 3 operai precipitati a Napoli: è morto

Sarebbe morto a seguito di un malore Raffaele Romano, fratello di Luigi, uno dei tre operai deceduti al Rione Alto, a Napoli, a seguito di un tragico incidente sul lavoro.

Napoli, morto fratello Luigi Romano: uno degli operai precipitati

“E’ venuto a mancare nella scorsa notte Raffaele Romano, per un malore in seguito alla morte del fratello Luigi Romano, vittima dell’incidente di lavoro al Rione Alto. La nipote Marika ci ha chiesto di rivolgergli un pensiero” – è l’annuncio diffuso sulla pagina social Una voce per Secondigliano, ripreso anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli.

Una tragedia nella tragedia per la famiglia Romano e per l’intera comunità, scossa dal recente decesso di Luigi e delle altre due vittime del crollo dell’impalcatura al Rione Alto, Vincenzo Del Grosso e Ciro Pierro, tutti precipitati dal carrello elevatore che avrebbe ceduto improvvisamente mentre lavoravano alla facciata di un palazzo.

“La nostra comunità è colpita da un dolore profondo. La notizia della tragica morte di Luigi Romano, nostro concittadino, vittima dell’incidente sul lavoro avvenuto a Napoli, ci lascia attoniti e addolorati. Alla sua famiglia e ai suoi cari esprimo, a nome mio e dell’intera città, il più sentito cordoglio e la vicinanza più sincera” – aveva dichiarato la sindaca di Arzano, Cinzia Aruta, poco dopo l’accaduto.

“La morte di Luigi, come quella di tante altre vittime del lavoro, non può essere archiviata in fretta o liquidata con poche righe di cronaca. Ogni vita spezzata sul lavoro è una sconfitta per tutti, è il segno di un sistema che ancora non riesce a garantire sicurezza e dignità a chi lavora. Non possiamo rassegnarci, è urgente e necessario rafforzare la cultura della prevenzione, aumentare i controlli, investire in formazione e responsabilità. Il lavoro deve essere sinonimo di vita, mai di morte”.