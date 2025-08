Addio Giada, è morta a 23 anni per un malore improvviso: si pensa a una crisi respiratoria

Lutto all’Università di Camerino (Macerata) per la scomparsa improvvisa di Giada Sambito, una ragazza di soli 23 anni, di origini siciliane, morta a seguito di una crisi respiratoria.

Lutto a Camerino: Giada morta a 23 anni dopo un malore

La tragedia si sarebbe consumata a Brescia, dove lavora il padre della giovane. Stando a quanto emerso, un malore improvviso avrebbe colpito la ragazza nel pomeriggio di domenica, non lasciandole scampo. Potrebbe essersi trattato di una crisi respiratoria, degenerata nel decesso della 23enne.

Giada, attiva nel sociale e nell’ambiente universitario che frequentava, a Camerino aveva preso parte anche alla Corsa alla spada come figurante. A breve avrebbe conseguito la laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche: le mancavano soltanto quattro esami per concludere il suo percorso di studi.

“Il Rettore e l’intera comunità universitaria si stringono con profonda commozione e affetto intorno alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Giada Sambito, studentessa del corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, prossima al conseguimento della laurea, prematuramente scomparsa“ – si legge nella nota diffusa dall’UNICAM – Università degli Studi di Camerino.

“La notizia della sua improvvisa e tragica scomparsa, ha profondamente colpito e addolorato tutta la comunità universitaria, dove Giada era molto conosciuta e stimata per il suo impegno, la sua energia e il suo sorriso. In questo momento di immenso dolore, mancano le parole: resta solo il silenzio del rispetto e la vicinanza più sincera a chi l’ha amata e continuerà ad amarla“.