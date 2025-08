VIDEO/ Capannone abbandonato in fiamme tra Pompei e Scafati, fumo visibile a Napoli

Questa mattina un incendio è divampato nella zona compresa tra i comuni di Pompei e Scafati, in particolare in Traversa Spinelli, all’interno di un capannone adibito a deposito di abbigliamento. Dall’edificio, ormai avvolto dalle fiamme, si è alzata una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, persino dal territorio del comune di Napoli.

Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Castellammare di Stabia e Torre del Greco, supportate da due autobotti e da un carro autoprotettore.

Il sindaco di Scafati, attraverso un post su Facebook, ha spiegato: «Siamo intervenuti in via Spinelli, nel territorio di Pompei, dietro la fabbrica del gas. Si tratta di una fabbrica abbandonata di indumenti usati, inattiva già da tempo. Presenti sul posto i carabinieri del reparto di Napoli, i vigili del fuoco e la polizia municipale per gestire il traffico».

Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, sottolineando come episodi simili si siano già verificati in passato nell’area tra Scafati e i comuni limitrofi, escludendo l’ipotesi di autocombustione. Borrelli ha inoltre richiesto all’Arpac di effettuare con urgenza i rilievi per monitorare la qualità dell’aria.