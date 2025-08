Vacanza rovinata ad Agropoli, turisti derubati appena arrivati: “Torniamo subito a casa”

Quello che doveva essere l’inizio di una vacanza attesa da mesi si è trasformato in un incubo. Un gruppo di amici pugliesi, residenti per lavoro tra Bologna e la Lombardia, è stato vittima di un grave furto nel primo pomeriggio di lunedì ad Agropoli, a pochi passi dalla suggestiva Baia di Trentova.

Intorno alle 14:30, i turisti avevano parcheggiato l’auto nel vicino parcheggio gratuito per raggiungere la spiaggia. Al ritorno, circa un’ora e mezza dopo, hanno trovato il veicolo forzato e completamente svuotato: sparite tutte le valigie con effetti personali e vestiti, ma anche computer e hard disk contenenti materiale di lavoro.

«Era il primo giorno, avevamo con noi tutto il necessario per l’intera vacanza», raccontano, sottolineando non solo il danno economico ma anche quello professionale e emotivo. «Oltre alla frustrazione per aver perso ogni cosa, ora dobbiamo affrontare anche le conseguenze lavorative».

Il gruppo, sconvolto dall’accaduto, ha deciso di cancellare il soggiorno. «Dispiace aggiungere che la struttura dove avevamo prenotato non si è dimostrata comprensiva, nonostante la situazione eccezionale», precisano.

Condividendo la loro esperienza, i turisti lanciano un appello: «Il Cilento è una terra meravigliosa, ma episodi come questo rischiano di comprometterne l’immagine e scoraggiare i visitatori».

Purtroppo, i furti nelle auto in sosta lungo il litorale non sono un fenomeno isolato. Il parcheggio di Trentova, in particolare, è noto per essere spesso preso di mira dai ladri. Nonostante il Comune di Agropoli abbia installato telecamere nei mesi scorsi, finora il sistema di sorveglianza si è rivelato inefficace nel prevenire simili episodi.