Arriva Caronte, il Sud in una bolla di caldo estremo con oltre 40 gradi: quanto durerà

L’Italia sta per essere avvolta in una bolla rovente: stando alle previsioni meteo tornerà a dominare la scena climatica l’anticiclone africano Caronte, facendo schizzare le temperature soprattutto al Sud, con caldo e afa anche a Napoli e in Campania.

Meteo, arriva l’Anticiclone Caronte: caldo e afa a Napoli

Dopo settimane caratterizzate dal clima mite dell’Anticiclone delle Azzore, a tratti anche fresco, il grande caldo africano tornerà protagonista in tutto il Paese, stavolta dando il via ad una lunga e duratura ondata di calore.

Caronte – dal nome del traghettatore infernale della mitologia che porta le anime nell’aldilà – è pronto a riprendersi la scena meteorologica già tra giovedì e venerdì, 7 e 8 agosto, quando si assisterà ad un vero e proprio cambio di rotta climatico.

Proprio sul finire della settimana, infatti, secondo le stime de Il Meteo, le temperature inizieranno ad alzarsi in modo deciso, fino a raggiungere il picco nel weekend, causando un vero e proprio “boom termico”.

Al Sud, in particolare in Puglia, si toccheranno valori di 40 gradi ma anche al Centro e al Nord si susseguiranno giornate letteralmente bollenti. Il tutto accompagnato dal fenomeno delle notti tropicali e dall’afa che renderà l’aria quasi irrespirabile.

Ma quanto durerà questa nuova fase rovente? Le proiezioni sembrano non fornire buone notizie in quanto l’anticiclone africano dovrebbe continuare ad avvolgere l’Italia ben oltre la giornata di Ferragosto. La bolla di caldo, dunque, tenderà a resistere ancora a lungo caratterizzando, probabilmente, l’intero mese di agosto. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che potrebbero confermare o smentire la proiezione attuale.