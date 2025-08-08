In vacanza con la famiglia, mangia un panino e si sente male: Luigi è morto a 52 anni

Tragedia sul lungomare di Diamante, nota località turistica della Calabria, dove Luigi Di Sarno, un artista napoletano molto conosciuto, è morto dopo aver mangiato un panino con salsiccia e broccoli mentre si trovava in vacanza.

Morto dopo un panino a Diamante: Luigi aveva 52 anni

Stando a quanto emerso, Luigi, 52 anni, avrebbe acquistato il panino presso il camioncino di un ambulante posizionato sul lungomare. L’uomo, però, si sarebbe sentito male subito dopo mangiato, avvertendo nausea, affaticamento e malessere generale.

Nonostante le sue condizioni di salute, il 52enne aveva deciso di ripartire ugualmente con la sua famiglia per Napoli, dove abitavano, ma lungo la strada di ritorno le sue condizioni sarebbero peggiorate. All’altezza di Lagonegro, in provincia di Potenza, i familiari hanno allertato i soccorsi che al loro arrivo hanno disposto il trasferimento d’urgenza presso il più vicino ospedale.

Purtroppo il cuore di Luigi ha smesso di battere poco prima di arrivare al nosocomio. L’ipotesi è quella di una sospetta intossicazione da botulino, una delle tossine più pericolose per l’uomo, ma l’intera dinamica è ancora da accertare. Vi sarebbero, infatti, altre 9 persone ricoverate a Cosenza con sintomi compatibili all’avvelenamento da botulino, molto simili a quelli riscontrati da Luigi, tanto da far pensare ad una sorta di focolaio.