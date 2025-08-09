ALLERTA CALDO in tutta la Campania, 3 giorni “bollenti” tra calore e afa: da quando
Ago 09, 2025 - Veronica Ronza
Meteo
Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha emanato un avviso di criticità per “Ondate di calore” valido dalle 8 di domani mattina, domenica 10 agosto, alle 20 di martedì 12 agosto.
Allerta ondate di calore in Campania: 3 giorni bollenti
Si prevedono temperature che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 5-7°C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione.
“Si raccomanda di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all’esterno e di limitare gli spostamenti con l’auto” – si legge nella nota diffusa dal Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania.
“Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. Tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi idratati bevendo acqua. Prestare attenzione anche agli animali domestici. Le autorità locali competenti sono invitate a mantenere in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione”.
Del resto già le previsioni meteo avevano annunciato l’arrivo dell’anticiclone africano Caronte che prenderà il sopravvento in tutta Italia, dando il via ad una nuova fase “bollente” che si estenderà almeno fino alla giornata di Ferragosto.