Addio Tamara: è morta a 45 anni dopo aver mangiato un panino sul lungomare di Diamante

Si chiamava Tamara D’Acunto la donna di 45 anni residente Diamante e originaria di Praia a Mare, morta dopo aver mangiato un panino con salsiccia e broccoli sul lungomare della nota località turistica calabrese. Come per il decesso di Luigi Di Sarno si sospetta una grave intossicazione da botulino.

Tamara morta dopo un panino a Diamante: aveva 45 anni

La 45enne sarebbe deceduta nei giorni scorsi ma, su richiesta del fratello, la Procura della Repubblica di Paola avrebbe avviato un’inchiesta per far luce sulle motivazioni della scomparsa. Un’indagine avviata a seguito della scomparsa di Luigi Di Sarno, il 52enne napoletano morto dopo aver consumato un panino con salsiccia e broccoli presso un food truck del lungomare di Diamante.

Pare, infatti, che anche Tamara D’Acunto abbia mangiato lo stesso panino, acquistato presso lo stesso venditore ambulante, perdendo la vita poco dopo. Vi sarebbero, inoltre, anche altre persone finite in ospedale per sospetta intossicazione da botulino.

Il terzo drammatico decesso si è verificato a Cagliari, dove a perdere la vita è stata una donna di 38 anni. La giovane avrebbe ingerito pietanze condite con una salsa guacamole durante la Fiesta Latina di Monserrato. In breve tempo, il quadro clinico della donna sarebbe degenerato fino a decretarne il decesso.