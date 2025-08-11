INCENDIO VESUVIO/ Roghi anche a Torre del Greco: in azione 80 vigili del fuoco e 4 Canadair

Le fiamme tornano a colpire il Vesuvio, sebbene con un’intensità minore rispetto a due giorni fa. La pineta continua a bruciare e l’incendio, inizialmente circoscritto al versante di Terzigno, si è ormai esteso anche tra Pompei e Torre del Greco.

Al momento il fronte resta concentrato nella parte alta del vulcano, lontano dai centri abitati, ma sono state disposte pattuglie aggiuntive nei comuni limitrofi per garantire la sicurezza.

Il caldo intenso di questi giorni rende ancora più difficile il lavoro dei soccorritori, impegnati con mezzi aerei e terrestri per contenere il rogo. Le fiamme hanno raggiunto anche l’area di Trecase, vicino Torre Annunziata, sollevando una densa nube di fumo visibile a chilometri di distanza.

Supporto dal Friuli Venezia Giulia

Su richiesta del Dipartimento nazionale di Protezione civile, quattro squadre del Corpo volontari antincendio boschivo del Friuli Venezia Giulia sono partite ieri alla volta della Campania per contribuire alle operazioni di spegnimento.

La colonna mobile, autorizzata con decreto firmato dall’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi insieme al presidente della Regione Massimiliano Fedriga, comprende 14 volontari AIB, 2 funzionari, tre pick-up attrezzati, un’autobotte da 5.000 litri, un furgone logistico e un fuoristrada. L’impegno economico previsto ammonta a 100 mila euro per coprire spese operative e logistiche.

«Il Friuli Venezia Giulia – ha dichiarato Riccardi – conferma la propria disponibilità e rapidità d’intervento nell’ambito della solidarietà nazionale». Volontari e funzionari lavoreranno a stretto contatto con le autorità locali e nazionali per tutta la durata dell’emergenza, in una situazione che minaccia persone, abitazioni e un patrimonio naturalistico di valore inestimabile.

80 vigili del fuoco e 4 Canadair in azione

Le operazioni di spegnimento proseguono ormai da oltre 48 ore. Sul campo sono impegnati 80 vigili del fuoco, con rinforzi arrivati da Emilia Romagna, Toscana, Marche, Salerno e Caserta.

Dall’alba operano anche 4 Canadair CL-415 dei vigili del fuoco, mentre durante la notte le squadre a terra hanno contrastato il fronte meridionale del rogo nei territori di Terzigno, Boscotrecase e Trecase.