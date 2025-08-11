Brucia il Vesuvio, le fiamme fino a Torre del Greco. Il sindaco: “Siamo attenti per i cittadini”

L’emergenza incendi, che da quattro giorni sta interessando le aree protette del Parco Nazionale del Vesuvio, nel corso delle ultime ore si è estesa in parte anche al territorio di Torre del Greco, dopo aver riguardato in primo luogo i comuni di Terzigno, San Giuseppe Vesuviano e Trecase.

Incendi sul Vesuvio: fiamme anche verso Torre del Greco

Vista l’evoluzione del fenomeno, il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha deciso di istituire il centro operativo comunale per “continuare ad assicurare, nel prosieguo e fino a cessate esigenze, le attività finalizzate alla gestione dell’emergenza, con particolare riferimento all’assistenza alla popolazione coinvolta e alla messa in sicurezza dei siti interessati”, come si legge nel provvedimento firmato dal primo cittadino insieme al vicesindaco Michele Polese, all’assessore alla protezione civile Antonio Ramondo e alla dirigente Maria Gabriella Camera.

In mattinata, i componenti della Coc si sono incontrati al Comune per fare il punto della situazione e delineare i diversi aspetti operativi. In particolare il sindaco e l’assessore Ramondo hanno garantito la piena attenzione dell’ente alla situazione nel suo complesso attraverso contatti costanti con gli altri organismi interessati, a partire da Prefettura e protezione civile regionale.

Al momento le fiamme, che hanno raggiunto la zona di via Resina Nuova, non minacciano centri abitati. Queste le parole del sindaco: “Siamo attenti a ogni possibile evoluzione visto che l’area, nella sua estensione totale, vede risiedere diversi nuclei familiari, che comunque per ora non sono minacciati dal fuoco e che le condizioni meteorologiche possono ovviamente mutare. Dalle informazioni in nostro possesso, proseguono incessantemente le operazioni di spegnimento, che vedono impegnate sia mezzi aerei sia squadre di terra, attraverso un coordinamento sovracomunale che ci permette comunque di essere sempre prontamente informati”.

“Già la scorsa notte i nostri agenti sono stati presenti per garantire, di concerto con le altre forze di polizia, il necessario servizio d’ordine e di assistenza. Un grazie va a loro, che saranno presenti a turno nell’arco delle 24 ore anche nei prossimi giorni, come da parte mia e dell’assessore Ramondo va un sentito ringraziamento alle associazioni di volontariato cittadine, associazioni che stanno fornendo supporto alle operazioni di spegnimento e al contempo stanno garantendo la necessaria assistenza ai cittadini”.

“Siamo in costante contatto anche con i sindaci degli altri comuni interessati dai roghi, nella consapevolezza che al momento la priorità è arrivare a spegnere gli incendi il più presto possibile, per poi analizzare le cause e soprattutto valutare gli opportuni interventi affinché tali situazioni non vadano nuovamente a ripetersi”.