Botulino nel panino, un 45enne e un 17enne ricoverati a Napoli: il ragazzo è in Rianimazione

Sarebbero due i pazienti ricoverati a Napoli per sospetta intossicazione da botulino: si tratta di un uomo di 45 anni e un ragazzo di 17, entrambi rientrati nella città partenopea da Diamante, in Calabria, dove stavano trascorrendo le vacanze.

Intossicazione da botulino: due ricoverati a Napoli

Si estende, così, il cluster dei sospetti casi di intossicazione da botulino registrati nella celebre località turistica calabrese che si legherebbe al decesso di Luigi Di Sarno, 52enne napoletano, e Tamara D’Acunto, 45enne residente a Diamante ma originaria di Praia a Mare. Entrambe le vittime avrebbero consumato un panino con i broccoli acquistato presso un food truck situato sul lungomare.

La stessa pietanza sarebbe ingerita anche dai due pazienti attualmente ricoverati a Napoli. Il 45enne, stando a quanto rende noto Il Mattino, era arrivato da poche ore a Diamante, dove aveva preso in affitto una casa vacanze, quando avrebbe acquistato il panino. Avrebbe poi iniziato ad avvertire sintomi sempre più preoccupanti, dai dolori gastrointestinali fino alla chiusura di una palpebra. Sarebbe stata la moglie ad accompagnarlo d’urgenza all’ospedale Cardarelli, facendo nuovamente ritorno a Napoli.

Il paziente di 17 anni, invece, si trova attualmente al Cotugno. Anche lui avrebbe soggiornato a Diamante ma appena rientrato si sarebbe sentito male. Di qui la corsa presso l’Ospedale del Mare e il trasferimento alla Rianimazione infettivologica del Cotugno. Per entrambi è stata attivata la procedura per ottenere l’antidoto antibotulino ma in ogni caso ci vorranno giorni o addirittura settimane per smaltire totalmente la tossina nociva.