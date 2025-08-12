Lutto e commozione a Barra, quartiere della periferia orientale di Napoli, per la tragica scomparsa di Cristian Sorrentino, 18 anni, vittima di un incidente stradale.

Calciatore di talento e orgoglio del settore giovanile del Centro Ester, appena un mese fa aveva realizzato il sogno di firmare con la prima squadra, dopo anni di allenamenti e sacrifici.

«Aveva appena realizzato il sogno di vestire la maglia dei grandi — si legge in una nota congiunta di FC Barrese Ester, Centro Ester e Centro Ester Carioca —. La sua determinazione, il suo sorriso e la sua passione resteranno per sempre con noi».

Il ricordo arriva anche dal Liceo Scientifico “Silvestri”, che sui social ha pubblicato una foto di un tramonto scattata da Cristian durante un concorso scolastico: «Troppo veloce è volata la tua vita. Con il tuo animo gentile e combattivo ne hai saputo cogliere le sfumature più belle. Parti di te doneranno speranza a chi continuerà a vivere grazie al tuo gesto».

Sui social, il padre ha affidato al web il suo dolore, postando su TikTok un’immagine del figlio accompagnata da una canzone di Eros Ramazzotti: «Angelo di papà, sei volato via troppo presto».

Messaggi di cordoglio sono arrivati da società sportive, compagni di squadra e centinaia di persone che, con parole e ricordi, testimoniano l’affetto e la stima per un ragazzo che aveva davanti a sé un futuro promettente.