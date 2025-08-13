Napoli-Olympiacos: dove vedere in tv e streaming l’ultima amichevole degli azzurri

Il ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro volge al termine, e a chiudere il programma degli azzurri ci sarà una sfida di prestigio: giovedì 14 agosto 2025, alle ore 19:00, la squadra di Antonio Conte affronterà i greci dell’Olympiacos allenati da José Luis Mendilibar.

Per i campioni d’Italia, reduci dal successo contro il Girona, si tratta del settimo test estivo dopo le partite con Arezzo, Catanzaro, Brest, Casertana, Sorrento e appunto la formazione catalana. Un percorso di preparazione intenso, pensato per affinare schemi e condizione fisica in vista dell’imminente avvio di campionato.

La partita contro l’Olympiacos non sarà solo un banco di prova tecnico e tattico, ma anche un’occasione per i tifosi di salutare la squadra dopo giorni di allenamenti e incontri con i supporter, in un clima di entusiasmo e aspettative. Castel di Sangro, ancora una volta, si conferma il teatro ideale per questo mix di calcio e passione.

Sul fronte della copertura mediatica, l’incontro sarà visibile in diretta TV su DAZN e in pay per view su Sky Primafila, mentre lo streaming sarà disponibile su DAZN, OneFootball, NOW e Sky Go (sempre in pay per view al costo di 9,99 euro).

L’appuntamento è dunque fissato: giovedì sera, alle 19:00, occhi puntati sul campo per l’ultima prova generale prima del debutto in campionato. Per Conte e i suoi, un test importante per mettere a punto i dettagli e arrivare pronti alla nuova stagione, che si preannuncia ricca di sfide e ambizioni.