A Napoli l’ultimo saluto a Federica, giornalista e regista Rai: “Donna e mamma speciale”

Si terranno nella mattinata di oggi, 14 agosto, i funerali di Federica Marchetti, la giornalista e regista Rai di Napoli.

Napoli, l’addio a Federica Marchetti: regista Rai morta

Dopo una breve carriera da modella, Federica Marchetti è diventata giornalista per poi diventare una figura di riferimento per la Rai di Napoli, come autrice e programmista regista di molti programmi di successo, tra cui Furore e Un Posto al Sole.

Si è spenta a 62 anni, dopo aver combattuto a lungo contro un cancro, lasciando le sue due figlie che non hanno mai smesso di sostenerla in questa difficile battaglia. I funerali si terranno alle 11:00 presso la Chiesa di Piedigrotta. Intanto in molti hanno diffuso messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia per la scomparsa della professionista napoletana.

“Lutto in Rai, addio alla regista Federica Marchetti. Lavorava al centro di produzione di Napoli, era stata anche una modella e una organizzatrice di eventi” – si legge nel post diffuso dal TGR Rai Campania per ricordare Federica.

“Cara Federica, oggi sono un po’ più sola, ho perso te con la quale ho condiviso tanti momenti belli. Rimarrai per sempre nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerti e, soprattutto, di averti come amica. Sei stata una donna e mamma speciale. Amica mia, fai buon viaggio, nel mio ricordo sarai sempre viva con una sola differenza: non potrò più chiamarti per avere i tuoi preziosi consigli” – scrive Monica Sarnelli.

“A volte destini crudeli si accaniscono su donne meravigliose. Ti ho amato tanto e con te ho vissuto i momenti più felici della mia vita. Ormai separati da tempo resta intatto il mio sentimento. Riposa ora indomita guerriera” – si legge in un altro messaggio.