Tragedia di Ferragosto nel Napoletano, perde il controllo dell’auto: è morto a 26 anni

Non ce l’ha fatta Giuseppe Di Micco, il ragazzo di Afragola ricoverato d’urgenza a seguito di un incidente avvenuto sull’Asse Mediano, in zona Cardito, nella mattinata del 15 agosto: il ragazzo, di soli 26 anni, è morto all’Ospedale del Mare.

Incidente a Cardito: è morto a 26 anni un ragazzo di Afragola

Stando a quanto emerso, il giovane avrebbe improvvisamente perso il controllo dell’auto, finendo per schiantarsi contro il guardrail. Un colpo probabilmente fatale per la vittima, trasportata d’urgenza presso l’Ospedale del Mare dove, poco dopo, ha perso la vita.

Si tratta di un’altra giovane vita spezzata durante la giornata di Ferragosto. A perdere la vita è stato anche Luigi Bianco, un 22enne di San Pietro a Patierno, stroncato da un malore improvviso, probabilmente un infarto che non gli avrebbe lasciato scampo.

“Cuginetto mio, hai lasciato un vuoto incolmabile, tutto ciò è solo un brutto incubo. Veglia sulla tua famiglia e soprattutto sulla tua mamma. Ti porterò per sempre nel mio cuore” – si legge in uno dei messaggi di dolore diffusi sui social.

“Tutto questo che senso ha. Che la terra ti sia lieve. Ti voglio bene, Giuseppe Di Micco” – scrive un altro conoscente della vittima. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità, stretta intorno al dolore dei familiari e degli amici di Giuseppe.