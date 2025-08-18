Tragedia in Campania, Stefano si schianta e muore a 39 anni: malore per la mamma

Tragedia a Castellabate, nel Salernitano, dove a seguito di un incidente stradale ha perso la vita Stefano Federico, un ragazzo di soli 39 anni, residente in zona.

Incidente a Castellabate: Stefano è morto a 39 anni

Stando a quanto reso noto da Il Corriere, il 39enne era a bordo del suo scooter, quando, per cause ancora da accertare, si sarebbe schiantato contro un’auto che viaggiava nella direzione opposta. Un impatto che si sarebbe rivelato fatale per il giovane, probabilmente morto sul colpo: i sanitari accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Rimasto illeso il conducente dell’auto coinvolta che si sarebbe fermato prontamente per prestare soccorso e allertare i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e dare avvio alle indagini che chiariranno la dinamica del sinistro.

Attimi di paura e sconforto all’arrivo dei familiari che hanno appreso sconvolti la notizia. In particolare la madre della vittima avrebbe accusato un malore, rendendo necessario l’intervento dei sanitari.