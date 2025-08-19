Intossicazione botulino, c’è un’altra vittima: è una donna che aveva mangiato cibo messicano

Si registra un nuovo decesso per sospetta intossicazione da botulino: è morta questa mattina, al Policlinico Universitario di Monserrato, a Cagliari, Valeria Sollai, una donna di 62 anni che era ricoverata da fine luglio.

Intossicazione da botulino: è morta un’altra donna a Cagliari

Stando a quanto rende noto il TGR Sardegna, la donna aveva preso parte alla Fiesta Latina, la manifestazione enogastronomica che si è tenuta a Cagliari tra il 22 e il 24 luglio. La stessa che aveva visto la partecipazione di Roberta Pitzalis, la 38enne deceduta lo scorso 8 agosto dopo aver consumato della salsa guacamole acquistata proprio durante la sagra.

La 62enne si sarebbe, invece, sentita male dopo aver mangiato del cibo messicano nel corso dei festeggiamenti. Anche in questo caso, secondo i medici, il decesso si legherebbe proprio alla tossina generalmente associata all’intossicazione da botulino.

Salirebbe, così, a 4 il bilancio delle vittime del botulinismo registrate in queste ultime settimane in Italia, concentrandosi in particolar modo al Sud. A Valeria Sollai e Roberta Pitzalis si aggiungono, infatti, le vite spezzate di Luigi Di Sarno e Tamara D’Acunto, deceduti entrambi dopo aver ingerito un panino con friarielli acquistato presso un food truck del lungomare di Diamante, celebre località turistica calabrese.