Mangiano l’insalata di tonno al lido e si sentono male: 10 napoletani intossicati e ricoverati

Sono finiti in ospedale 10 turisti napoletani intossicati dopo aver mangiato un’insalata di tonno presso uno stabilimento balneare di Formia. Al momento, tuttavia, pare non si tratti di botulinismo.

Il gruppo, composto da 6 donne e 4 uomini tra i 50 e i 60 anni (tutti a Formia per trascorrere le vacanze), avrebbe deciso di pranzare presso il ristorante del lido, ordinando un’insalata di tonno. In pochi minuti, però, tutti i commensali avrebbero iniziato a sentirsi male.

Sarebbe stata una donna la prima ad avvertire forti mal di stomaco accompagnati da nausea, arrivando a perdere anche i sensi. In rapida successione, poi, sarebbero stati colti da simili malori tutti gli altri che avevano consumato lo stesso pasto.

Di qui l’allarme lanciato ai soccorsi e l’arrivo di diverse ambulanze e gazzelle dei carabinieri sul posto. Sei persone sono state trasportate d’urgenza in ambulanza presso l’ospedale Dono Svizzero di Formia, mentre altre hanno raggiunto il nosocomio autonomamente.

Al momento tutti sono ricoverati ma le loro condizioni non sono gravi. Si tratterebbe di un’intossicazione alimentare non legata al botulinismo ma seguiranno ulteriori accertamenti per stabilire la dinamica esatta dell’accaduto.