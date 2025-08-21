Arriva l’Uragano Erin in Italia, cambia tutto con il Ciclone Extra Tropicale: da quando

Dopo le giornate instabili e temporalesche di queste ultime settimane di agosto, stando alle previsioni meteo, è in arrivo una vera e propria svolta con l’avanzata dell’Uragano Erin che, facendosi strada in Europa, farà sentire i suoi effetti anche in Italia.

Meteo, arriva l’Uragano Erin in Italia: cosa succederà

Secondo l’ultimo aggiornamento del Centro Nazionale Uragani, come rende noto Il Meteo, l’Uragano Erin, giunto alla massima intensità con venti sostenuti, si sta dirigendo sempre più verso la costa orientale degli Stati Uniti, minacciando di dare il via a condizioni meteorologiche estreme anche in Europa entro la fine di agosto.

Le stime preannunciano un declassamento dell’Uragano Erin, a seguito dell’influenza del flusso occidentale e delle fredde acque del Nord Atlantico, e un passaggio verso l’oceano Atlantico e l’Europa. Qui, il fenomeno si ridurrà in una semplice tempesta sotto forma di Ciclone extra tropicale.

Ma quali sarebbero le conseguenze sull’Italia? La Penisola potrebbe essere coinvolta in pieno dalla fiammata rovente generata dal ciclone tropicale già a partire dalla prossima settimana. Si registrerebbe, così, una tregua dal maltempo che sta interessando l’intero paese, e il ritorno del caldo africano, in particolar modo al Sud e sulle due isole maggiori.

Le temperature potrebbero tornare a segnare nuovamente i 36-38 gradi, catapultando il Meridione nuovamente in una fase pienamente estiva. Si tratta, tuttavia, di proiezioni che dovranno essere confermate o smentite dai successivi aggiornamenti.