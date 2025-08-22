Forti dolori e svenimenti dopo l’insalata di tonno, 10 napoletani intossicati: come stanno

Sarebbero già migliorate le condizioni dei 10 turisti napoletani intossicati e finiti in ospedale dopo aver mangiato un’insalata di tonno presso il ristorante di un lido di Formia, dove stavano trascorrendo la giornata al mare.

Insalata di tonno a Formia: come stanno i napoletani intossicati

Il gruppo aveva deciso di trascorrere una giornata in spiaggia a Formia e, da Napoli, in meno di due ore, aveva raggiunto il litorale pontino. All’ora di pranzo i 10 si sarebbero diretti presso il ristorante del lido e tutti avrebbero ordinato la stessa pietanza: un’insalata di tonno, piatto estivo molto fresco e richiesto nelle calde giornate estive.

Nessuno di loro, però, avrebbe mai immaginato ciò che sarebbe successo di lì a poco. La prima a sentirsi male sarebbe stata una donna, in preda a forti dolori addominali: avrebbe addirittura perso i sensi. Subito dopo tutti gli altri avrebbero manifestato i medesimi sintomi tra nausea, conati e mal di pancia.

Di qui la corsa verso l’Ospedale Dono Svizzero di Formia dove sono stati assistiti tempestivamente. Stando a quanto rende noto Rai News, proprio in mattinata sono stati dimessi e, per fortuna, tutti in buona salute. Si sarebbe trattato di una intossicazione alimentare che, tuttavia, nulla avrebbe a che fare col botulinismo.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri, affiancati dal reparto dei Nas e dagli esperti dell’Asl di Latina, che dovranno chiarire la dinamica della vicenda e risalire alle cause che avrebbero generato il malessere dei commensali.