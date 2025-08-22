Si sente male in vacanza, Matilde è morta a 14 anni: i suoi organi salveranno altre vite

Tragedia a Caorle, nel Veneziano, dove Matilde Valeri, una ragazza di soli 14 anni, è morta dopo aver accusato un malore, mentre si trovava in vacanza con i genitori.

Caorle, malore in vacanza: Matilde è morta a 14 anni

La giovane sarebbe giunta all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso in disperate condizioni. Stando a quanto rende noto Il Corriere, sarebbe stata colpita da un’embolia polmonare, degenerata poi in un arresto cardiaco. Purtroppo per la 14enne non c’è stato nulla da fare. Nel momento più drammatico della loro vita i genitori di Matilde, papà Achille e mamma Carmen, hanno autorizzato l’espianto degli organi.

Pare che la ragazza già da qualche giorno non si sentisse bene ma la situazione sarebbe degenerata lo scorso lunedì pomeriggio, mentre la famiglia si trovava nell’appartamento in cui alloggiava per le vacanze.

“Sua mamma mi ha scritto un messaggio chiedendomi di pregare per lei, Matilde era già in coma irreversibile” – ha raccontato il vicario parrocchiano di Clusone, don Alex Carlessi, attualmente in missione in Mozambico.

“Matilde era una ragazza solare, propositiva, partecipava a tutte le attività dell’oratorio. Era una leader positiva. Fino alla fine di luglio eravamo insieme a Lignano Sabbiadoro per una settimana al mare. È un momento difficile per tutti noi. Per ricordarla, in un’aula che abbiamo pitturato abbiamo dipinto un cielo con una stella a cui abbiamo dato il suo nome. Ho scritto un messaggio ai ragazzi, dicendo loro che la vita, per quanto tentiamo di comprenderla, risulta incomprensibile. Questo è solo il momento della preghiera”.