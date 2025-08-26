Vesuvio Live

Cadavere a Napoli, ritrovato un uomo senza vita per strada: aveva circa 50 anni

Ago 26, 2025 - Veronica Ronza

Carabinieri. Immagine di repertorio

Indagini in corso a Napoli per il ritrovamento di un cadavere in strada in via Andrea D’Isernia, zona Mergellina.

Napoli, cadavere in strada a Mergellina

Nella serata di ieri i carabinieri della compagnia Centro e della stazione Posillipo si sono precipitati sul posto dove giaceva il corpo senza vita di un uomo, non ancora indentificato, nel bel mezzo della carreggiata.

Stando a quanto rende noto l’Ansa, ad una prima identificazione del corpo, si tratterebbe di un uomo di origine verosimilmente nordafricana, di circa 50 anni di età. Saranno le indagini a ricostruire con esattezza l’accaduto e fornire le generalità definitive della vittima.

