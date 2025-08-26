Mangia il formaggio con latte crudo e si sente male: bimbo di un anno grave in ospedale

Migliorano le condizioni del bambino di un anno, originario di Belluno, ricoverato in gravi condizioni dopo aver mangiato del formaggio con latte crudo. Sarebbe stata proprio la pietanza, infatti, a scatenare la Sindrome emolitico-uremica (Seu), una pericolosa complicanza renale comparsa proprio a seguito dell’ingesitione dell’alimento.

Formaggio al latte crudo: come sta il bambino ricoverato

Il piccolo si trova all’ospedale di Padova, nel reparto di Nefrologia pediatrica. Le sue condizioni sarebbero apparse fin da subito gravi ma, stando a quanto rende noto Il Corriere del Mezzogiorno, si registrano alcuni lievi e incoraggianti miglioramenti.

Pare che il bimbo stia rispondendo alle cure in maniera adeguata, situazione che fa ben sperare nel prosieguo della terapia. La Seu è una patologia che colpisce in particolar modo i reni attraverso la produzione di pericolose tossine.

Il piccolo avrebbe iniziato ad avvertire i primi campanelli d’allarme dopo aver consumato del formaggio prodotto con latte crudo. Proprio all’interno di queste pietanze potrebbero svilupparsi ceppi di Escherichia Coli capaci di produrre le tossine in questione.

In età pediatrica, anche una minima porzione di cibo contaminato potrebbe determinare conseguenze devastanti, fino a causare addirittura la morte. Ne è un esempio il caso di Elia Damonte, il bambino di 3 anni morto proprio a seguito della fatali conseguenze della sindrome. Mattia Maestri, invece, per le stesse motivazioni è in stato di coma dal 2017: aveva solo 4 anni quando, dopo aver mangiato il formaggio contaminato, era finito in ospedale.